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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.21 17:25

В 2021 году более 720 млн рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в прямом эфире, посвящённом двухлетию работы губернатора Андрея Чибиса в регионе, подробно остановился на модернизации первичного звена заполярной медицины.

Глава Минздрава вышел в эфир из новой амбулатории в Сафоново, построенной в конце прошлого года.

По словам министра, 80% всех обращений к медикам приходится на амбулаторное звено. Задача развития первичной медицинской помощи была поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед федеральным правительством и регионами ещё в 2019 году.

В Мурманской области была разработана региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана на 5 лет и направлена на приближение медпомощи к месту жительства пациентов, оснащение учреждений необходимым оборудованием и устранение кадрового дефицита.

Общий объём средств программы составляет порядка 4 млрд рублей, из них на 2021 год - более 720 млн. Программой предусмотрено строительство 16 объектов - девяти модульных ФАПов, шести амбулаторий и одной поликлиники, а также реконструкция и капремонты более 20 объектов медорганизаций и их структурных подразделений. Для дооснащения учреждений будет закуплено 775 единиц медоборудования. Также запланировано приобретение 137 автомобилей для обеспечения транспортной доступности медицины для всех групп населения, включая маломобильные. Транспорт будет использоваться как для доставки пациентов в медицинские организации, так и для посещения пациентов медслужбой на дому.

«В 13 медорганизациях региона будет усовершенствована инфраструктура, для чего нами была детально проанализирована доступность медпомощи, а также проведена оценка состояния объектов здравоохранения во всех населенных пунктах области», - подчеркнул Дмитрий Панычев.

Реализация в 2020 году пилотного проекта по лекарственному обеспечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (обеспечено лекарствами 1 626 человек по 11 618 рецептам) позволило обеспечить профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

С 1 октября 2020 работает в полном объеме центр амбулаторной онкологической помощи (ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»), что позволило сократить сроки начала и длительности проведения диагностики заболеваний, а также повысить ее качество.

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