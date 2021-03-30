В 2021 году Центр занятости населения г.Мурманска будет модернизирован, а безработные смогут получать пособия через почтовые отделения

Более 20 млн рублей будет направлено на модернизацию государственных учреждений службы занятости населения Мурманской области в рамках региональной государственной программы «Занятость и труд». Модернизация предполагает трансформацию центров занятости населения в современные «кадровые центры» для предоставления гражданам и работодателям услуг на основе жизненных и бизнес-ситуаций.

Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов, соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом 29 марта.

Планируется сделать так, чтобы ищущие работу граждане видели в центрах занятости площадки для собственного профессионального развития и обеспечения надёжной помощи в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей работы.

Первым участником мероприятия в регионе станет Центр занятости населения города Мурманска.

Кроме того, в связи с увеличением численности граждан, желающих получать пособие по безработице через почтовые отделения, правительством Мурманской области увеличены средства на доставку социальных выплат безработным гражданам в 2021 году в объёме более 2 миллионов рублей, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.