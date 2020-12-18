В 2021 году ежегодная денежная выплата почетным донорам России и СССР проиндексирована на 3,7%

В 2021 году ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР», проиндексирована на 3,7%. С учётом индексации её размер составит 15109 рублей 46 копеек.

В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год (в полном размере) в срок до 1 апреля центрами социальной поддержки населения.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, по состоянию на декабрь 2020 года в регионе правом на получение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), воспользовались 4461 человек.