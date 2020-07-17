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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.20 11:45

В 2021 году ФГУП «Атомфлот» планирует ещё больше расширить сроки навигации по Северному морскому пути

16 июля в формате видеоконференции прошло очередное заседание Общественного совета Северного морского пути (СМП), на котором были обсуждены перспективы создания глобального и конкурентного транспортного маршрута по этому морскому коридору. Заседание провели генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

В заседании приняли участие члены совета - представители руководства крупных отечественных и международных компаний, в том числе «Чуди Шиппинг Компани АС», «Нордик Балк Кэрриерс А/С», «Олдендорфф Кэрриерс ГмбХ энд Ко.», «Стена Балк АБ», ПАО «ГМК «Норильский никель», «Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация, «Тоталь С.А.», «Ди Пи Ворлд», «Акер Арктик Текнолоджи Инк.», «Уэзерньюс Инк.». К ним присоединились представители Института арктической логистики Университета «Ёнсан»; МИД РФ; Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России; Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета; Росморречфлота и других организаций.

Основной темой обсуждения стали итоги сверхраннего экспериментального рейса по транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении через Северный морской путь в период зимне-весенней навигации, который совершил танкер «Кристоф де Маржери» (ПАО «Совкомфлот») под проводкой атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Было отмечено, что уже сейчас возможно говорить о расширении сроков навигации на Севморпути в восточном направлении до 9-10 месяцев, а с использованием будущих российских атомных ледоколов ЛК-60 проекта 22220 и ЛК-120 проекта 10510 «Лидер» можно будет вести речь о создании круглогодичной навигации по СМП.

Председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк поблагодарил руководство «Атомфлота», капитанов и экипажи ледоколов «Ямал» и «50 лет Победы» за работу по обеспечению сверхраннего экспериментального рейса газовоза «Кристоф де Маржери». «Этот рейс, безусловно, стал знаковым событием в истории СМП и ключевой темой сегодняшнего заседания, – сказал он. – Атмосфера, которая сопровождала это обсуждение, обмен мнениями, наблюдениями и первыми результатами исследований, проведенных во время рейса, безусловно, должна способствовать принятию в ходе дальнейшей работы обоснованных, технически грамотных решений. Известно, что сложнее всего сделать первый шаг. Те, кто пойдут следом, смогут учесть опыт этого уникального рейса».

В ходе заседания Алексей Лихачев сообщил, что Росатом планирует в следующем году осуществить закладку атомного ледокола «Чукотка». «Планируем, что как можно раньше, в следующем году, закончим финальный, завершающий эту серию, ледокол, который будет называться «Чукотка», - сказал он. Гендиректор Госкорпорации добавил, что уже в этом году предприятие «Атомэнергомаша» начнет производство реакторной установки Ритм-400 для головного ледокола проекта «Лидер».

Говоря о логистических возможностях северных морских маршрутов, генеральный директор «Русатом Карго» Александр Неклюдов сообщил, что планируется создание совместного предприятия (СП) для развития СМТК с DP «World и Integrated Service Sollutions» для развития нового логистического сервиса перспективного Европейско-Азиатского грузооборота на базе морских перевозок по СМП. «В настоящее время мы ведем переговоры о создании совместного предприятия, которое собираемся закончить уже к концу года. Цель такого СП - это сразу интегрироваться в международную систему товарообмена, гарантировать грузовую базу для пилотного старта, обеспечить привлечение необходимых компетенций в проект, в том числе наших партнеров», - сказал он.

Презентацию о двух сверхранних экспериментальных рейсах в восточном районе Арктики представил один из их участников, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Лобусов. Он обратил внимание, что в целях повышения эффективности работы в Арктике судоводители должны быть максимально информированы, в том числе и снимками со спутников. «Мы должны быть обеспечены ледовыми снимками в полном объёме независимо от времени суток, должны иметь информацию о том льду, который у нас впереди, - сказал Дмитрий Лобусов. – Планируем в 2021 году ещё больше расширить сроки навигации. Январские и февральские рейсы тоже будут экспериментальные. Это будет ночь, будут другие льды, другое освещение».

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