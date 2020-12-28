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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.20 15:30

В 2021 году к временным общественно полезным работам привлекут 1200 северян

Оплачиваемые общественно полезные работы станут постоянным инструментом поддержки жителей Мурманской области, нуждающихся в трудоустройстве. В 2021 году к таким работам планируется привлечь минимум 1200 северян. О принятом решении сообщил сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

«В период острой фазы пандемии коронавируса этот инструмент показал свою эффективность. Считаю правильным сделать его постоянным на территории Мурманской области. Ежегодно будут создаваться 1200 рабочих мест, если понадобится, планку увеличим. Совершенно очевидно, что ВОПР помогает получить работу всем тем, кто в силу ряда причин ее не может найти в обычных условиях, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Такая мера поддержки помогает нашим населенным пунктам становиться чище и благоустроеннее. Необходимые нормативные документы прошу подготовить оперативно, чтобы работа была четко отлажена», – сказал губернатор, поблагодарив глав муниципальных образований за эффективную организацию ВОПР в 2020 году.

Оплата труда гражданам будет производиться с учётом фактически отработанного времени. За полный рабочий месяц северяне смогут получить доход не ниже МРОТ по Мурманской области – 27899 рублей. Частично расходы работодателей – около 17 тысяч рублей – муниципалитеты покроют за счет региональных средств. На эти цели из бюджета направят 50 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект по организации временных общественно полезных работ «Чистый Север – работа каждого», вошедший в топ-5 региональных управленческих практик, реализуется в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

 

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