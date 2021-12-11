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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.21 10:00

В 2021 году Кольская АЭС направила 34 млн рублей на развитие и обучение персонала

В рамках дивизионального Дня знаний 60 работников станции приняли участие в практикумах, организованных Кольской АЭС и Корпоративной академией «Росатома». Практикумы были ориентированы на развитие личности в профессиональной сфере с помощью психологических подходов, ведь умение управлять стрессом, располагать к себе аудиторию, а также навыки публичного выступления – неотъемлемые знания, которыми должен обладать лидер в своей профессии.

Для поддержания высокого уровня квалификации сотрудников руководство Кольской АЭС на постоянной основе предоставляет возможности для обучения, повышения их профессиональных и личностных качеств. Так, в 2021 году направлено около 34 млн рублей на обучение работников станции (очные и дистанционные практикумы, конференции, форумы и слеты, различные курсы).

«Работа на нашем предприятии требует высокого уровня подготовки персонала. Мы предоставляем нашим работникам всевозможные способы обучения, например, доступ к отраслевой платформе «Рекорд Mobile» позволяет учиться дистанционно в любое время дня и ночи. В 2021 году 1800 сотрудников нашей станции прошли обучение и повышение квалификации», - отметил заместитель директора по работе с персоналом Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Кольская АЭС имеет свой учебный центр, в котором работают высококвалифицированные инструкторы, обладающие большим опытом эксплуатации станции. На предприятии успешно реализуется сервис «Карьерное консультирование»: за помощью к карьерному консультанту уже обратилось 60 работников Кольской АЭС и 52 работника других АЭС России.  Всем сотрудникам станции обеспечен доступ к вебинарам АНО «Корпоративная академия «Росатома», к электронной библиотеке «Росатома».

Фото  управления информации и общественных связей КАЭС.

 

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