В 2021 году на 87% увеличено количество дорожных объектов, подлежащих ремонту в муниципалитетах

В 2021 году на 87% увеличено количество дорожных объектов, подлежащих ремонту в муниципальных образованиях Мурманской области, по сравнению с прошлым годом. При этом объем ремонтных работ на дорогах местного значения вырос на 110 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил профильный министр Артём Гришин.

В рамках дорожной кампании до начала осени в муниципалитетах планируют обновить асфальтобетонное покрытие на 131 улице. Сейчас заключено 54 муниципальных контракта, в том числе 11 – по результатам экономии.

«Завершены работы на 20 улицах в 6 муниципальных образованиях, что составляет почти 22% от общего объема работа. Дорожное покрытие обновлено в Кандалакше, Мончегорске, Мурмашах, Зеленоборском, Верхнетуломском и Алакуртти», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

Руководитель ведомства сообщил, что в 18 муниципалитетах на 75 улицах работы по замене асфальта продолжаются. В высокой степени готовности – от 75% до 90% – дорожные объекты, расположенные в Кильдинстрое, Мончегорске, Оленегорске и Кольском районе.

«В фокусе нашего внимания Полярные Зори, Кировск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево и ЗАТО г.Североморск. Есть некоторые сложности на ряде объектов в этих муниципалитетах, но специалисты министерства и я лично ведем постоянный мониторинг, следим за ходом работ. Срок исполнения для всех – до 1 сентября», – сказал министр.

Артём Гришин отдельно остановился на ремонте дорог в городе Мурманске. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, так на улице Маяковского ведутся работы по устройству пешеходной связи, на Северном проезде меняют тротуар. 15 июля пройдут торги по выбору подрядчика на выполнение работ по обновлению дорожного покрытия в Первомайском, Октябрьском и Ленинском административных округах, а также на закупку материалов для нанесения разметки холодным пластиком.

«В настоящий момент работы по нанесению дорожной разметки выполнены на 81%, т.е. +10% к результатам прошлой недели, по пешеходным переходам – 90%», – подытожил Артём Гришин.