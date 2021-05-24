В 2021 году на капремонт многоквартирных домов направят более 1,5 млрд рублей

В муниципалитетах Мурманской области продолжается реализация краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2021 году различные виды работ – обновление фасадов, крыш, внутридомовых инженерных систем, замена лифтов, ремонт подвальных помещений и фундаментов – запланированы в 225 МКД. Предварительные итоги ремонтной кампании сегодня на оперативном совещании озвучил губернатор Андрей Чибис, которое он провел в режиме видеоконференции из Москвы.

«Вопрос капитального ремонта, в том числе обновления фасадов и кровель, является важной темой для наших населенных пунктов. В 2021 году на эти цели за счет средств областного Фонда капремонта и с учетом поддержки регионального бюджета предусмотрено более 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день 60 многоквартирных домов уже отремонтированы. Принципиально важно, коллеги, работу довести до конца, чтобы постепенно улучшать качество жизни северян», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках реализации программы капремонта начаты работы по преображению фасадов 32 МКД. В частности, на этой неделе в городе Североморске сдадут первый «мокрый» фасад. Дом станет пятым из краткосрочного плана 2021 года, где фасадные работы будут полностью завершены.