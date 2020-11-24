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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.20 14:00

В 2021 году на соцконтракты в Мурманской области направят более 131 миллиона рублей из федерального бюджета

Федеральную субсидию в размере 131,13 млн рублей предоставит Мурманской области в 2021 году Министерство труда и социальной защиты РФ на реализацию социальных контрактов. Соглашение о предоставлении такой субсидии ежегодно подписано на 2021-2022 годы.

Кроме того, ежегодно на эти цели из областного бюджета запланированы средства в сумме порядка 53,5 млн рублей.

Общий объём средств федерального и областного бюджета на выплаты в рамках социальных контрактов на 2021 и 2022 год составляет порядка 184,7 млн рублей ежегодно.

Социальные контракты – это вид социальной поддержки, позволяющий семьям выходить из трудной жизненной ситуации. В отличие от выплаты пособий, здесь иной механизм: необходимо заключить договор о взаимных обязательствах между получателем помощи и органом соцзащиты. В числе возможных – получение образования, выполнение какой-либо оплачиваемой работы или организация предпринимательской деятельности.

В регионе мера применяется с 2013 года, подход по оказанию помощи в последние годы существенно изменился и круг возможных получателей расширен. Изначально социальные контракты заключались только с малоимущими семьями, в составе которых был неработающий трудоспособный член семьи, и малоимущими одиноко проживающими неработающими трудоспособными гражданами. Семьи, где все трудоспособные члены работали, а также трудоспособные работающие одиноко проживающие граждане получали адресную помощь в безусловном порядке – пособия. В 2020 году в региональное законодательство были внесены изменения: все эти категории имеют право на помощь по социальному контракту при желании.

«Задача социального контракта не просто предоставить денежную поддержку, но и увеличить собственную экономическую активность, помочь перейти на самообеспечение. Расширение круга получателей и софинансирование за счет средств федерального бюджета расходов Мурманской области позволят увеличить с 2021 года численность получателей и средний размер оказываемой помощи», – подчеркнул министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

В ведомстве отмечают, что значительная часть получателей соцконтрактов – именно семьи с детьми. Денежные средства, полученные в рамках социальных контрактов, семьи смогут направлять на оплату курсов в школьных образовательных организациях, творческих кружков и студий, спортивных секций, приобретение необходимого для занятий инвентаря, одежды, обуви, на организацию и развитие собственного бизнеса и так далее.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  по итогам 2019 года адресную помощь в рамках социальных контрактов в Мурманской области получили 247 семей, что составляет 2,03% от общей численности получателей адресной государственной социальной помощи (12 174 семьи). Значительную долю получателей адресной помощи в рамках социальных контрактов – 64,4% – составили семьи с детьми. Средний размер выплаты одной семье в месяц составил порядка 6700 рублей.

На сегодняшний день в регионе заключено 193 контракта, из них 189 – в отношении семей с детьми.

 

 

Комментарии

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