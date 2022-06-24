В 2021 году объём денежных средств, поступивших в социально ориентированные некоммерческие организации Мурманской области, увеличился

Специалистами Мурманскстата подведены итоги деятельности за 2021 год после обследования 701 социально ориентированной некоммерческой организации, или 89,3% от общего количества данной категории зарегистрированных и действовавших на территории региона юридических лиц, составивших основу выборочной совокупности объектов, подлежащих наблюдению.

Как отмечает статистическое ведомство, совокупный объём денежных средств, поступивших в организации за 2021 год, возрос по отношению к аналогичному показателю 2020 года на 22,7% и составил 2994,3 млн рублей. Из них 49,5% приходилось на поступления от российских юридических и физических лиц, 32,6 ‒ за выполненные работы и оказанные услуги, а также от внереализационных операций, 14,0 – из бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, 1,3 ‒ от иностранных государств и организаций (наглядно на фото).