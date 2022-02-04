В 2021 году общее количество дел, поступивших на рассмотрение мировых судей, увеличилось на 17,2%

Министерством юстиции Мурманской области сформированы сводные статистические отчёты о деятельности мировых судей в 2021 году.

По сравнению с 2020 годом общее количество дел, поступивших на рассмотрение мировых судей, увеличилось на 17,2% и составило 269634. При этом количество уголовных дел снизилось на 6,7%, количество дел об административных правонарушениях, а также гражданских и административных дел возросло на 7,5% и 18,5% соответственно.

Общее количество оконченных мировыми судьями дел увеличилось на 22,1%, при этом количество оконченных гражданских и административных дел увеличилось на 18,5% – с 203326 в 2020 году до 241015 в 2021-м. Сумма, присужденная к взысканию с ответчиков, по рассмотренным мировыми судьями гражданским и административным делам составила 14 млрд 786 млн 854 тысячи 249 рублей, что на 95% больше, чем в 2020 году.

Сумма штрафов, наложенных мировыми судьями по вступившим в законную силу приговорам по уголовным делам, в 2021 году составила 727 тысяч 920 рублей, что на 34,2% меньше, чем в 2020 году.

К административной ответственности в 2021 году мировыми судьями Мурманской области привлечено 22894 лица, что на 10,4% больше, чем в 2020 году. Сумма штрафов, наложенных по вступившим в законную силу постановлениям, снизилась на 5,1% и составила 158 млн 964 тысячи 833 рубля.