В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы по противодействию коррупции за 2021 год. В 2021 году органами прокуратуры Мурманской области выявлено свыше 2,2 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства, в целях устранения которых внесено 807 актов прокурорского реагирования, в том числе 301 представление. 413 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, расторгнут 1 трудовой договоров, заключенный с нарушением порядка заключения. В суды направлено 26 заявлений, 13 из которых уже рассмотрены, требования прокуроров признаны обоснованными. По требованиям прокуроров полномочия 4-х должностных лиц прекращены досрочно.

Активно использовалась практика пресечения административных правонарушений, связанных с коррупционными правонарушениями: к административной ответственности привлечено 39 лиц с назначением штрафов на общую сумму 1,4 млн рублей.

В рамках реализации уголовно-процессуальных полномочий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурорами пресекались факты мошеннических действий с использованием должностного (служебного) положения при выполнении государственного заказа, сдачи имущества собственников жилья в аренду, присвоения денежных средств унитарного предприятия, злоупотребления при сдаче жилых помещений в коммерческий наем. Общая сумма ущерба по материалам прокурорских проверок превысила 17,7 млн рублей.

В целях восстановления интересов государства, а также государственных, муниципальных учреждений и предприятий прокурорами в суды направлено 18 заявлений на общую сумму более 141 млн рублей, 13 из которых на сумму 17,5 млн рублей уже удовлетворены либо прекращены в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора.

В результате антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов из 630 НПА и проектов исключено 814 коррупциогенных факторов.

Судами области рассмотрено 35 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 38 лиц. По результатам рассмотрения осуждено 24 лица, производства в отношении остальных прекращены по нереабилитирующим основаниям, а также, в связи с назначением судебного штрафа.

В числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности: депутат представительного органа местного самоуправления, заместитель руководителя фонда капитального ремонта региона, 3 сотрудника контролирующего органа, инспектор надзорного органа, 7 руководителей и должностных лиц государственных областных и муниципальных учреждений.