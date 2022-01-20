В 2021 году оздоровительной кампанией за счёт областного бюджета было охвачено почти 3000 северян

В 2021 году оздоровление и отдых за счет средств областного бюджета получили 2983 жителя Мурманской области. На эти цели было направлено 173,9 млн рублей.

На Черноморском побережье Краснодарского края отдохнули 1973 человека, в том числе 1095 – из числа ветеранов войны и труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; 878 работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет. В санаториях Мурманской области оздоровление получили 970 человек из числа лиц старше 70 лет и 40 человек из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, организация отдыха, лечения и оздоровления отдельных категорий северян – как в местных здравницах, так и на побережье Чёрного моря – реализуется в рамках государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка».