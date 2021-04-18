В 2021 году пассажиров автобусного маршрута №105 Мурманск-Североморск ждут позитивные перемены

После перехода полномочий по организации муниципальных маршрутов на уровень регионального Минтранса на территории ЗАТО город Североморск транспортное обслуживание населения сохранится по всем действующим маршрутам. При этом пассажиров маршрута №105, связывающего Североморск с областным центром, ждут позитивные изменения.

На сегодня увеличено количество водителей, и перевозчики планируют трудоустроить ещё 4 специалистов. Это позволит к 1 сентября, когда традиционно увеличивается пассажиропоток, добавить 78 рейсов в день на коммерческих маршрутах 105А и 105Б. Сейчас в будние дни и по субботам автобусы совершают 198 рейсов, по воскресным дням – 188 рейсов. Ещё 8 дополнительных рейсов должны появиться на регулируемом маршруте №105. Сейчас автобусы выполняют 76 рейсов в будние дни и 70 – в выходные.

«К сентябрю планируется выполнить просьбу жителей ЗАТО и обеспечить на коммерческих маршрутах 105А и 105Б возможность безналичной оплаты проезда, – прокомментировал вице-губернатор Юрий Сердечкин. – Кроме того, парк автобусов на регулируемом маршруте N105 планируется обновить. Это снизит средний возраст транспорта до 7 лет. Североморск – второй по численности город региона. Учитывая близость к Мурманску, многие жители выезжают на работу или учебу в региональный центр. Поэтому, конечно, мы уделяем особое внимание обеспечению высокого качества пассажирских перевозок».