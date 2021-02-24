В 2021 году правительство Мурманской области усилит работу по сохранению исторических памятников

В рамках уточнения регионального бюджета на 2021 год дополнительные средства будут направлены на работу по сохранению исторических памятников. Об этом глава региона Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«Сохранение памятников – в том числе памятников победителям Великой Отечественной войны – остаётся для нас важным вопросом. Прошу министра культуры региона и заместителя губернатора Елену Дягилеву очень внимательно отнестись к обеспечению сохранности объектов культуры, памятников на территории Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отдельно остановился на ситуации с гидросамолётом Бе-6ПЛО, установленным на острове Большой Грязный в качестве памятника первым авиаторам. Ранее он не вошёл в перечень выявленных объектов культурного наследия Мурманской области. В настоящий момент идут переговоры о включении гидросамолета в фонд Военно-морского музея Северного флота.

«Юридически памятник в перечень объектов культурного наследия не входит, но задача безусловная – обеспечить его сохранность. Прошу через закрепление с соответствующим музеем необходимую работу оперативно выполнить», – подчеркнул Андрей Чибис.