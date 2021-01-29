В 2021 году радикально увеличено финансирование ремонта дорог в муниципалитетах Заполярья. Об этом сегодня на заседании регионального правительства напомнил губернатор Андрей Чибис, предваряя доклад профильного министра об итогах работы ведомства в 2020 году.

«Более 1,6 млрд рублей будет направлено из бюджетов разных уровней в муниципалитеты на приведение в порядок дорог, в том числе тех, до которых «не доходили руки» из-за отсутствия финансирования. Это амбициозная задача – финансирование увеличено радикально», – подчеркнул Андрей Чибис.

Итоги года в сфере транспорта и дорожного хозяйства региона представил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Как рассказал министр, за минувший год порядка 6 млрд рублей было использовано для развития транспортной системы Заполярья. Основным направлением работы стала реализация дорожного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По факту за год отремонтировано 60 км автомобильных дорог при запланированных 54 км. Таким образом, план был выполнен на 110%, при этом экономия бюджетных средств составила порядка 150 млн рублей.

«В 2020 году впервые в дорожном нацпроекте участвовал город Кола и был выполнен капитальный ремонт дорог в Мурманске. С опережением проведена реконструкция участка автоподъезда к Териберке с нулевого по десятый километр: уложен первой слой асфальта, второй слой будет сделан до середины августа 2021 года. Выполнение региональной программы ремонтов составило 123% от планового» – отметил Артём Гришин.

Министр также рассказал, что логистика зимней уборки дороги в Териберку изменилась полностью, благодаря чему ещё ни разу за эту зиму трассу не приходилось полностью перекрывать из-за снежных заносов. Обеспечен проезд даже в условиях сложных погодных условий, для информирования водителей о возможности проезда работают три табло, мессенджеры и многоканальный телефон диспетчерской.

Кроме того, транспортное сообщение в регионе в 2020 году было бесперебойным и организованным на высоком уровне. За год перевезено свыше 40 млн пассажиров с соблюдением необходимых мер безопасности в условиях пандемии; открыты новые авиа- и железнодорожные маршруты.

«С середины этого года полномочия по организации перевозок общественным транспортом переходят на региональный уровень. Задача регионального Минтранса, безусловно, сделать так, чтобы не было никаких сбоев, а сама работа была направлена на улучшение качества подвижного состава», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе ключевых задач ведомства глава региона также назвал максимально быстрое завершение начатой наладки цифровой системы мониторинга работы общественного транспорта в Центре управления регионом. На данный момент в системе уже отражается 151 маршрут. Кроме того, необходимо обратить внимание и не содержание дорог. В 2020 году количество привлеченной для очистки дорог техники достигало 140 единиц.