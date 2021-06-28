В 2021 году региональным правительством предусмотрено 9 видов грантов на поддержку проектов в сфере культуры и искусства в Мурманской области

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области министр культуры региона Ольга Обухова рассказала о действующих мерах грантовой поддержки на реализацию проектов в сфере культуры и искусства.

Поддержка творческих инициатив негосударственных организаций и деятелей культуры оказывается правительством региона с 2020 года. В этом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса предусмотрено 9 видов грантов: 4 гранта – для НКО, 4 гранта – для физических лиц, один – для предпринимателей. Всего на поддержку творческих проектов направят 44,4 млн рублей.

«У творчества не должно и не может быть разделений на «государственное» и «частное» в плане смыслов и содержания, потому что человек культуры – не важно, трудится он в поселковом Доме культуры, районной библиотеке, частном театре, некоммерческой организации или кинокомпании, – стремится дарить положительные эмоции, просвещать и давать каждому из нас пищу для размышлений, рассказывать об истории, современной культуре и жизни Мурманской области. Поддержку может получить каждый, главное – предложить интересный проект», – подчеркнула Ольга Обухова.

Министр также представила результаты прошедшего конкурса грантов на реализацию проектов в области культуры и искусства для некоммерческих организаций. Общая сумма гранта в этом году составила 16 млн рублей.

На конкурс поступило 10 заявок от некоммерческих организаций. Их конкурсные проекты направлены на создание арт-объектов в селах, повышение качества культурной среды региона, создание и популяризацию кино о жизни в Арктическом регионе. По итогам заседания конкурсной комиссии победителями выбраны 5 инициатив.

Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» получит поддержку на реализацию проекта «От Рождества до Покрова». Проект способствует сохранению и популяризации русской и саамской культуры среди детей и молодежи. В рамках проекта будут созданы 26 короткометражных анимационных фильмов о народных праздниках с использованием техники рисования песком. Сумма гранта – более 995 тысяч рублей.

«Арт-резиденция «Терский берег» – проект с таким названием представила автономная некоммерческая организация содействия развития культуры «Северная культура». Он направлен на создание первой креативной резиденции в Терском районе, которая объединит усилия и идеи местного сообщества и представителей творческой индустрии для создания художественных произведений о поморской культуре. Сумма гранта составила более 368 тысяч рублей.

Фонд поддержки петербургского кино «Чистые Грёзы» стал победителем конкурса грантов с проектом «Арктическое кино: начало», в рамках которого планируется запуск регионального кинопроизводственного процесса силами мурманских кинематографистов, усиление кадровой и технической базы в Мурманской области, а также вовлечение молодежи в процесс создания кино. Также будет организован образовательный курс «Арктическая школа» и практический блок «Снять за 72 часа. Мурманск». Сумма гранта составила 4 млн 290 тысяч 60 рублей.

Поддержку также получит Центр поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс» на реализацию проекта «Паблик-АРТ Экспедиция 2021». Инициатива направлена на повышение качества культурной жизни и туристического потенциала сел Ловозеро, Териберка и Тулома. В рамках проекта запланирована экспедиция творческих команд, состоящих из региональных и ведущих российских художников. По итогам экспедиций команды представят проекты арт-объектов для этих сел. Какие из них будут установлены в 2021 году – выберут эксперты и жители в ходе публичного голосования. Сумма гранта составила 4 млн 476 тысяч 457 рублей.

В этом году международный культурный проект «Северный характер» также пройдёт при поддержке регионального гранта. АНО «Продюсерский центр «Северный характер» проведёт 3 крупных кинособытия: международный кинофестиваль «Северный характер», международный фестиваль экологического и социального кино в Никеле, киномарафон, который пройдет в 30 муниципальных учреждениях культуры, в том числе в отдаленных от областного центра населенных пунктах. Проект направлен на повышение качества культурной жизни в городах и поселках Мурманской области, популяризации средствами кино жизни в Арктическом регионе. Сумма гранта составила 2 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, творческие инициативы должны быть реализованы соискателями до 20 декабря 2021 года.