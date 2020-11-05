В 2021 году северяне смогут реализовать неиспользованную из-за пандемии компенсацию оплаты проезда к месту отдыха

Принят закон Мурманской области № 2554-01-ЗМО, согласно которому работники областных учреждений, не воспользовавшиеся правом на компенсацию оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно из-за пандемии в 2020 году, могут реализовать данное право в 2021 году.

Кроме того, компенсации за счет работодателя подлежат расходы на оплату стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям) работника, если право на такую компенсацию не было реализовано ими в 2020 году.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, ознакомиться с текстом закона можно в официальном электронном издании «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».