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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 14:00

В 2021 году спорт для жителей Мурманской области стал ещё доступнее

Сегодня на еженедельном оперативном совещании, которое провёл губернатор Андрей Чибис, первый заместитель министра спорта региона Наталья Марковина доложила о развитии массового спорта в Мурманской области в текущем году.

«В соответствии с региональным Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий в Мурманской области в 2021 году проведено 64 мероприятия, в том числе 19 мероприятий всероссийского уровня, – отметила Наталья Марковина. – Большую работу в этом направлении проводят муниципальные образования».

В 2021 году в регионе состоялись физкультурные онлайн-мероприятия «Заполярный ЗОЖ» по лёгкой атлетике, а также северной ходьбе с общим количеством участников 486 человек.

«В 2021 году спорт для жителей Мурманской области стал ещё доступнее, – подчеркнула Наталья Марковина. – Наиболее яркими мероприятиями, которые вызвали особый интерес населения, стали аквашоу «Север на волне», Кубок Арктики по мотофристайлу, Фестиваль молодёжных субкультур и проект «Бодрое воскресенье», суть которого заключается в предоставлении на безвозмездной основе возможности посещать занятия доступными видами спорта под руководством профессиональных инструкторов».

Кроме того, начиная с 2019 года в периоды с 1 по 8 января и с последней субботы августа по первое воскресенье сентября во всех муниципальных образованиях Мурманской области проходит декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья». В рамках декады северяне могут получить бесплатные услуги, связанные с физической активностью, для всех категорий населения проводятся массовые физкультурные занятия.

«В регионе за счёт средств областного бюджета реализуются программы «Умею плавать» для детей 6-10 лет и мероприятия по организации и проведению бесплатных сеансов плавания в бассейнах Мурманской области для пенсионеров, инвалидов, незащищенных категорий населения. Кроме того, в рамках проекта «Час здоровья» в регионе пенсионерам, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, на бесплатной основе предоставляются сеансы в плавательные бассейны, спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы», – добавила первый заместитель министра спорта.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в текущем году, по словам Натальи Марковиной, одним из приоритетных направлений работы стала поддержка школьного спорта путём развития сети школьных спортивных клубов и проведения Кубка губернатора Мурманской области. Для награждения победителей и призёров зонального и финального этапов предусмотрели финансовые средства в размере 31 млн рублей, которые будут направлены на ремонт спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря и экипировки.

 

 

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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