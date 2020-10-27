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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 08:15

В 2021 году ужесточат условия контрактов на выполнение работ по капремонту домов в Мурманской области

В 2021 году условия контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Мурманской области ужесточат. Так, при срыве сроков более чем на 15 дней договор с подрядной организацией будет расторгаться в одностороннем порядке. Такое заявление сделал генеральный директор регионального Фонда капремонта Федор Денисов.

«Сейчас юристы фонда прорабатывают новые условия контрактов, которые будут гораздо жестче предыдущих. При заключении договоров сформируем график проведения капитального ремонта с чётким отражением этапов, сроков и объемов выполнения работ. За нарушение условий предусмотрены штрафные санкции. В случае задержки сроков производства работа более чем на 15 дней договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Также сформируем рекомендуемый перечень материалов и типовые проектные решения по каждому виду работ», – прокомментировал руководитель регионального оператора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сейчас ведётся работа по перенастройке системы заключения контрактов и контроля исполнения работ по капремонту жилфонда в муниципалитетах области. До февраля планируется провести конкурсы по выбору подрядчика, чтобы с наступлением положительных температур рабочие могли выйти на объекты и приступить к выполнению договорных обязательств.

«Жёсткие условия контрактов дисциплинируют подрядчиков, а заранее проведенные конкурсы позволят закупить и доставить необходимые материалы заблаговременно, а также предусмотреть необходимое количество рабочих. Все это положительным образом скажется на темпах проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году», – подчеркнул вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

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