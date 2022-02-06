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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.22 09:00

В 2021 году в Мурманской области 20 землепользователей были привлечены к административной ответственности

Областной Росреестр подвёл итоги в сфере государственного земельного надзора. Как сообщает надзорное ведомство, в 2021 году государственные земельные инспекторы Управления Росреестра по Мурманской области провели 1060 проверок соблюдения требований земельного законодательства, в результате которых было выявлено 694 нарушений и вынесено 674 предписаний об их устранении. Кроме этого, 20 землепользователей были привлечены к административной ответственности по результатам рассмотрения материалов, представленных органами муниципального земельного контроля.

«К основным видам нарушений, как правило, относится использование земельных участков без оформленных правоустанавливающих документов на землю, самовольное занятие участков, а также нарушение установленного вида разрешенного использования земельного участка», - отметила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области Татьяна Швейцер.

Одним из важных направлений в сфере земельного надзора является проведение профилактической работы среди землепользователей. За 2021 год государственные инспекторы областного Росреестра провели более тысячи профилактических мероприятий, направленных на снижение количества выявляемых нарушений. К таким мероприятиям относятся вынесение рекомендаций по соблюдению обязательных требований земельного законодательства и предостережений о недопустимости их нарушения, выдача памяток владельцам участков, проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации, «горячих линий» по вопросам земельного надзора, а также индивидуальная работа с землепользователями.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на официальном сайте Росреестра мурманчане могут ознакомиться с планом проведения проверок земельного надзора на 2022 год. Если вы включены в план проверок, у вас есть возможность провести самоконтроль и заранее подготовиться к проверке. Проверьте себя, соответствует ли фактически используемая площадь и фактическое разрешенное использование земельного участка сведениям, указанным в правоустанавливающих документах.

Для получения более подробной информации можно обратиться в отдел государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22), телефон (8152) 44-10-94.

 

 

 

 

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