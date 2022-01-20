В 2021 году в Мурманской области 92 молодые семьи улучшили свои жилищные условия за счёт соцвыплаты

В Мурманской области продолжается поддержка молодых семей по улучшению жилищных условий.

Как рассказал первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков, в рамках госпрограммы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» в 2021 году 92 молодые семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Всего на эти цели было потрачено 81 млн рублей. В 2022 году планируется улучшение жилищных условий около 100 молодых семей.

Напомним, средний срок ожидания социальной выплаты составляет от 3 до 5 лет. Ежегодно порядка 10 молодых семей, в которых возраст одного или обоих супругов за это время достиг 36 лет, исключались из числа участников программы, так и не получив поддержку. Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом принято решение сохранить за такими семьями право на получение поддержки за счёт областного и местного бюджетов. Как сообщает региональное Министерство строительства, планируется, что в 2022 году социальная выплата на общую сумму 43,9 млн рублей будет предоставлена 43 семьям, в которых одному из супругов или обоим супругам исполнится 36 лет.