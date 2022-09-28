В 2021 году в Мурманской области был достигнут 100% результат ввода мощностей по обработке ТКО, установленный на 2030 год

В Мурманске под руководством губернатора Андрея Чибиса вчера состоялось заседание правительства региона. На заседании присутствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Андрей Бурлаков.

В рамках повестки обсудили ход реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и социально-экономическое развитие Мурманска. Открывая заседание, глава региона отметил, что Мурманская область является лидером по многим критериям, и успех нашей практики в реализации реформы ТКО отмечают в федеральном правительстве, в том числе вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Напомню, что сформированная в регионе система обращения с ТКО позволила обеспечить утилизацию в этом году 3 раза выше плана, утвержденного нацпроектом для Мурманской области. А также увеличить сортировку ТКО с выделением полезных фракций почти в 8 раз. В прошлом году Мурманская область вошла в топ-10 «Зелёного рейтинга» России, заняв 7 место за достижения в реформе ТКО», – подчеркнул Андрей Чибис.

По словам губернатора, таких результатов позволили достичь несколько факторов. В их числе – создание и развитие Экотехнопарка в Междуречье, состоящего из мусоросортировочного комплекса мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и полигона мощностью 250 тысяч тонн ТКО в год.

Андрей Чибис также отметил уже произведенную замену более 80% регионального контейнерного парка. С 2021 года в рамках комплексной модернизации мусоросжигательного завода введена в эксплуатацию сортировочная линия мощностью 120 тысяч тонн в год

«Это крупнейший за Полярным кругом и единственный из энергетических утилизаторов, вырабатывающий тепло в результате утилизации. То тепло, которое получается от сжигания мусора, который не может быть во вторичной переработке, благодаря созданной магистральной теплотрассе отдаётся для отопления многоквартирных домов. Эта успешная практика экономит мазут. Модернизация завода продолжается», – пояснил Андрей Чибис.

Кроме того, закрыты на приём ТКО пяти свалок: в Мончегорске, Оленегорске, Ловозере, Ревде и Апатитах.

«Все эти меры позволили нам уже в 2021 году достичь 100% результата ввода мощностей по обработке ТКО, установленного на 2030 год. Они также позволяют работать с мусором из южных муниципалитетов нашей области, и в рамках этой схемы эта работа будет полностью донастроена», – отметил Андрей Чибис.

Подробнее об этом доложил вице-губернатор Алексей Лыженков.

Говоря о социально-экономическом развитии Мурманска, глава региона выделил, что город в этом году стал значительно чище и опрятнее.

«Это отмечают и горожане. Введены лучшие практики, в числе которых использование в крупных городах региона работы с пылью – регулярные песчаные бури в этом году минимизированы», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор отметил, что ведётся активная работа по обновлению дорог. «Благодаря правильно спланированной и организованной работе по тем участкам, которые мы делаем в рамках нацпроекта, мы приняли решение дополнительные деньги выделить городу. И в этом году дополнительные объемы, которые мы не планировали, но они очень важны для горожан, будут реализованы. Сейчас завершаются работы на проспекте Ленина, на Подгорной, это те магистрали, которые испытывают большую нагрузку», – рассказал губернатор.

Андрей Чибис также подчеркнул, что между региональным правительством и администрацией города организована слаженная работа.

«Благодаря этому получается выполнить больше ремонтов, благоустройства для повышения качества жизни мурманчан. Только в этом году мы открыли детский сад на Достоевского, самый большой скейт-парк в Мурманской области, обновили парк общественного транспорта в Мурманске на треть. И горожане замечают позитивные изменения. Кроме того, мы заключили соглашение с компанией «Новатэк» о реконструкции кинотеатра «Родина» – это знаковый для региона и города объект. И скоро мы приступим к реализации проекта», – пояснил губернатор.

Андрей Чибис отметил, что в этом году из регионального бюджета Мурманску направляется более 11,8 млрд рублей.

«Это практически в 2 раза больше, чем в 2019 году. Это поддержка для реализации программ и задач, которые стоят перед городом. Отдельная магистральная задача – благоустройство, есть отдельный план «Наш Мурманск», по которому проекты реализуются региональным минградом опережающим порядком за счет в основном областного бюджета, совместно с администрацией города. Мы и дальше с учетом возможностей экономики и бюджета продолжим инвестировать в развитие Мурманска», – отметил губернатор и поблагодарил городскую администрацию за сотрудничество.

Завершая заседание, глава региона наградил Благодарственными письмами губернатора за эффективную работу ряд сотрудников администрации Мурманска, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru