В 2021 году в Мурманской области капитально отремонтировали 250 многоквартирных домов

Завершилась кампания 2021 года по капитальному ремонту многоквартирных домов в Мурманской области. Ее итоги подвела и.о. генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

«Уходящий год был непростым: рост цен на стройматериалы, продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции и 67 объектов, которые были добавлены в краткосрочный план уже в осенне-летний период. Тем не менее, большинство трудностей удалось преодолеть. Из 253 многоквартирных домов работы завершены в 250», – отметила Юлия Барсукова.

В том числе в 2021 году в Мурманской области были капитально отремонтированы 93 крыши и 47 фасадов, в 17 домах заменены 28 лифтов и в 131 доме – внутридомовые инженерные сети. Благодаря проделанной работе были улучшены условия проживания почти 28 тысяч северян.

Как отметила Юлия Барсукова, на одном из оставшихся трех объектов работы практически завершены – оформляются необходимые документы, на двух других подрядчики выполнят капитальный ремонт уже в 2022 году.