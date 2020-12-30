В 2021 году в Мурманской области начнётся реализация нового национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вчера представила на заседании регионального правительства предварительные итоги реализации национальных проектов в 2020 году.

Мурманская область участвует в реализации 10 национальных проектов, которые представлены 49 региональными проектами. В 2020 году ассигнования составили 13,5 млрд рублей. 6,4 млрд рублей федерального бюджета и 4,4 млрд – консолидированного бюджета Мурманской области. 2,6 млрд рублей это внебюджетные средства. По предварительной оценке, в 2020 году из 150 показателей выполнено 142.

«В сравнении с 2019 годом, процент выполнения показателей в этом году выше – 95%. В 2019 году он составил 91,5%», – отметила Оксана Демченко в начале выступления.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» для 13 медицинских учреждений Мурманской области закупили 49 единиц медицинского оборудования на сумму свыше 200 млн рублей. Новая медтехника поступила в Мурманск, Апатиты, Кировск, Оленегорск, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшский, Кольский и Печенгский районы. В поселке Сафоново простроили амбулаторию, а в селе Краснощелье – фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). С 1 октября в Мурманске работает центр амбулаторной онкологической помощи.

Некоторые стройки завершить в срок не удалось. Из-за пандемии подрядным организациям не хватало рабочей силы. Тем не менее, строительство пяти детских садов уже начато. Построен и введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль» в Апатитах. Готовятся к вводу в эксплуатацию спорткомплекс «Долина Уюта» и крытый каток с искусственным льдом. Школа в Североморске должна быть достроена в первом полугодии 2021 года и 1 сентября примет учеников.

«Существенным результатом проекта «Образование» я считаю создание 29 точек роста на базе образовательных учреждений. Это интеллектуальные центры, оснащенные 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, ручными, электрическими и механическими инструментами», – сказала Оксана Демченко.

Мурманский регион стал первым из субъектов, где ещё до решения федерального центра, учителя получили выплаты за классное руководство. Всего 1734 классных руководителя получили материальную поддержку. Так называемую зарплату для молодых педагогов получили 719 учителей.

Под программу модернизации в рамках нацпроекта попали и библиотеки в Мурманске, Мончегорске, Апатитах и Ловозере. Теперь это современные площадки для работы с информацией. Изначально планировалось обновить три библиотеки. В 2020 году Мурманская область получила дополнительный федеральный грант, поэтому переоснастили четыре учреждения.

В этом году началась реализация проекта по строительству жилья на территории больничного городка. Мурманская область впервые получила средства на поддержку этого проекта в рамках программы «Стимул» в размере 559 млн рублей.

8 малых городов региона стали победителями всероссийского конкурса в создании лучших практик по формированию городской среды. В Оленегорске, Кандалакше, Заполярном, Североморске, Кандалакше и Гаджиево создадут современные комфортные общественные пространства.

«В 2020 году мы впервые в Мурманске провели работы по так называемому поддерживающему ремонту в рамках территорий на сумму более 100 млн рублей. Такой проект поддержку у жителей и эту практику мы планируем продолжать в следующем году», – уточнила Оксана Демченко.

В 2020 году в рамках проекта «Экология» спроектирован водозабор в Териберке и 2021 году работа над этим сооружением продолжится. Правительство Мурманской области получило 2,8 млрд рублей на рекультивацию самой крупной свалки «Дровяное». Это будет одним из самых крупных экологических проектов грядущего года.

Кроме того, в 2021 году в Мурманской области начнётся реализация нового национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в следующем году 2021 году в Мурманской области реализацию национальных проектов будут контролировать через центр управления регионом. В рамках нового порядка особо значимых закупок, подведомственные правительству области организации, будут обязаны работать в новой цифровой системе и предоставлять текущую информацию о статусе мероприятий и объектов национальных проектов.

«Мы предполагаем, что введение этой системы в совокупности с особой системой закупок позволит нам обеспечить достижение результатов, которые поставлены перед нами в 2021 году», – подчеркнула Оксана Демченко.