ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы быстро меняем наш мир - дрон-сеятель разбрасывает семена, а еду печатают на 3D-принтереВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любить – равно страдать, или Почему многие люди не умеют любить без того, чтобы не страдать
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.02.22 14:00

В 2021 году в Мурманской области объём выращивания лососевых увеличился на 37%

В 2021 году объём производства продукции товарной аквакультуры в России вырос на 8,5% к уровню 2020 году и составил 356,6 тысячи тонн. Результат работы отечественных аква- и марифермеров за последние 10 лет улучшился более чем в два раза.

Традиционно первые позиции в рейтинге объемов производства занимают Северо-Западный и Южный федеральные округа, где в 2021 году выращено 122 тысячи тонн и 79,5 тысячи тонн товарной аквакультуры соответственно. В тройку лидеров вошёл Дальневосточный федеральный округ с показателем в 57 тысяч тонн и приростом в 15% относительно 2020 года.

В структуре производства товарной аквакультуры в число основных сегментов входят лососевые, карповые и растительноядные, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие), осетровые виды.

В 2021 году Северо-Западный федеральный округ значительно увеличил объёмы производства товарной рыбы, где более 98% – лососевые (атлантический лосось (сёмга) и форель). Здесь прирост производства продукции товарной аквакультуры в целом по отношению к предыдущему 2020 году составил 19% — с 93,4 тысячи тонн до 111 тысяч тонн (110 тысяч тонн – лососевые).

В Мурманской области объём выращивания лососевых увеличился на 37% – до 71,6 тысячи  тонн, таким образом регион за последние 5 лет нарастил этот показатель более чем в 5 раз, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
12.02.22 00:13
Следующий шаг нашей медицины - дистанционные операции...
Комментарий к новости:Поликлиники Мурманской области запускают сервис для дистанционного закрытия больничного
Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире17:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)4 из 10 россиян бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в 2 раза выше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 26 копеек, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: законопроект по индексации военных пенсий депутаты рассмотрят в приоритетном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика