В 2021 году в Мурманской области объём выращивания лососевых увеличился на 37%

В 2021 году объём производства продукции товарной аквакультуры в России вырос на 8,5% к уровню 2020 году и составил 356,6 тысячи тонн. Результат работы отечественных аква- и марифермеров за последние 10 лет улучшился более чем в два раза.

Традиционно первые позиции в рейтинге объемов производства занимают Северо-Западный и Южный федеральные округа, где в 2021 году выращено 122 тысячи тонн и 79,5 тысячи тонн товарной аквакультуры соответственно. В тройку лидеров вошёл Дальневосточный федеральный округ с показателем в 57 тысяч тонн и приростом в 15% относительно 2020 года.

В структуре производства товарной аквакультуры в число основных сегментов входят лососевые, карповые и растительноядные, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие), осетровые виды.

В 2021 году Северо-Западный федеральный округ значительно увеличил объёмы производства товарной рыбы, где более 98% – лососевые (атлантический лосось (сёмга) и форель). Здесь прирост производства продукции товарной аквакультуры в целом по отношению к предыдущему 2020 году составил 19% — с 93,4 тысячи тонн до 111 тысяч тонн (110 тысяч тонн – лососевые).

В Мурманской области объём выращивания лососевых увеличился на 37% – до 71,6 тысячи тонн, таким образом регион за последние 5 лет нарастил этот показатель более чем в 5 раз, сообщает пресс-служба Росрыболовства.