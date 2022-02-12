В 2021 году в Мурманской области оборот розничной торговли снизился незначительно

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в 2021 году».

Как сообщает статистическое ведомство, оборот розничной торговли в 2021 году в Мурманской области составил 190014,9 млн рублей, или 99,8% к 2020 году, в декабре 2021 года – 20873,6 млн рублей, или 99,7% к декабрю 2020 года.

В 2021 году оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (в 2020 году – соответственно 99,9% и 0,1%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 2021 году составил 115520,1 млн рублей, или 100,3% к 2020 году, непродовольственными товарами – 74494,8 млн рублей, или 99,1%.

В 2021 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,8%, непродовольственных товаров – 39,2% (в 2020 году – 60,6% и 39,4% соответственно).