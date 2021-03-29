В 2021 году в Мурманской области планируется капитально отремонтировать 236 многоквартирных домов

В 2021 году в Заполярье планируется капитально отремонтировать 236 многоквартирных домов на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Об этом на оперативном совещании доложил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«В частности в 146 домах работы будут выполнены за счет взносов на капитальный ремонт, в 22 – в рамках реализации комплексного плана реновации ЗАТО. В 31 за счет субсидии из областного бюджета уже идет замена бойлеров. Еще 10 домов будут отремонтированы за счет экономии по другим объектам на общую сумму 85 миллионов рублей. На 250 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на капитальный ремонт критичных фасадов и крыш, будет приведено в порядок 22 многоквартирных дома. Также после проведения конкурсных процедур по перечисленным объектам планируется добавить еще 10 домов», – отметил Владислав Сандурский.

Что касается темпов работ, то из 199 проектов, которые необходимо разработать, 190 уже находятся в работе. Из 208 видов строительно-монтажных работ, по которым конкурсные процедуры должны были быть проведены в марте, объявлены электронные аукционы по 182. Договоры на проведение работ заключены по 162 видам работ. В 6 многоквартирных домах уже завершены работы по замене внутридомовых инженерных сетей. В рамках реновации ЗАТО уже начат ремонт в 9 домах. На 20 объектах началась замена теплообменников, а в 6 домах монтаж бойлеров завершен и ведутся пуско-наладочные работы.

Как сообщает региональное Министерство строительства, как подчеркнул вице-губернатор, ситуация под контролем, а ход работ по капитальному ремонту отслеживается на еженедельных штабах, проводимых им лично. Отдельное внимание глава профильного ведомства обратил на собираемость взносов на капитальный ремонт, которая в 2020 году составила 86%, а также напомнил о возможности оформить рассрочку накопившегося долга.

«Самое главное, чтобы Фонд капитального ремонта не допускал отставаний. Пока они незначительные, но они есть, а на носу строительный период. Это организационно-управленческая работа. Обратите на это внимание!», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.