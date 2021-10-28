В 2021 году в Мурманской области показатели выполнения плана по капремонту домов в 2 раза выше, чем в среднем по СЗФО

В Мурманской области продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. О ходе выполнения краткосрочного плана на 2021 год рассказала и.о. генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

Напомним, краткосрочный план 2021 года предусматривает капитальный ремонт 268 многоквартирных домов в Мурманской области, из которых по 4 объектам разрабатывается проектная документация, а по остальным проводятся 542 вида строительно-монтажных работ.

«На сегодняшний день капитальный ремонт завершён в 161 многоквартирном доме Мурманской области – план выполнен на 60,98%. Спрогнозировать рост цен на строительные материалы, который больно ударил по подрядчикам, было нельзя. Кроме того, краткосрочный план продолжал корректироваться в течение всего года – только в конце лета в него добавилось порядка 65 объектов. Тем не менее, работы по капитальному ремонту оставшихся 103 многоквартирных домов ведутся, и будут выполнены до конца года», – отметила Юлия Барсукова.

По данным отчётов региональных операторов капитального ремонта за III квартал, выполнение краткосрочного плана 2021 года в Северо-Западном федеральном округе составляет в среднем 26%, что почти в 2 раза меньше чем в Мурманской области, сообщает региональное Министерство строительства.