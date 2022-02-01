В 2021 году в Мурманской области в рамках нацпроекта поддержку получили более 1800 предпринимателей

31 января на заседании правительства Мурманской области подвели итог реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2021 году. Отмечено, что в рамках нацпроекта 1814 предпринимателей региона получили комплекс услуг, направленный на вовлечение в предпринимательскую деятельность. Это консультации и образовательные мероприятия.

Также в 2021 году число самозанятых граждан в Мурманской области увеличилось в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Сегодня статус самозанятого зарегистрировали 12361 человек. Самозанятым гражданам и начинающим предпринимателям выдано 63 микрозайма на сумму 58 млн рублей из федерального бюджета.

Финансовую поддержку в рамках национального проекта получили и 26 социальных предприятий. Им предоставлены гранты из федерального бюджета на общую сумму 21 млн рублей.

Имущественную поддержку путем размещения на площадках регионального бизнес-инкубатора получили 53 предпринимателя.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в 2022 году в рамках поддержки начинающих предпринимателей и самозанятых планируется предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке на сумму не менее 1,2 млн рублей, а также предоставление начинающим предпринимателям поручительств региональной гарантийной организацией (ФОРМАП) на сумму 17 млн рублей федеральных средств.

Планируется также признать социальными предприятиями не менее 29 субъектов МСП и предоставить комплексные услуги не менее 306 субъектам МСП за счёт использования единой площадки региональной поддержки бизнеса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437114/#&gid=1&pid=1