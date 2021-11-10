Новые резиденты Арктической зоны РФ инвестируют в Мурманскую область более 2 миллиардов рублейС 8 ноября в стране начали действовать сертификаты нового образца о вакцинации от COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.11.21 09:30

В 2021 году в Мурманской области в рамках нацпроектов в работе находятся 416 объектов

Мурманская область участвует в 11 национальных проектах, в их рамках реализуется 45 региональных проектов, различными мероприятиями затронуты 416 различных объектов. Такие цифры привёл губернатор Андрей Чибис, выступая на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Заседание прошло 9 ноября в режиме видеоконференцсвязи. Открывая его, полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан отметил, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки ситуацию с реализацией нацпроектов в округе удалось удержать под контролем. В целом большинство из запланированных мероприятий исполняется.

«Необходимо активизировать работу, чтобы выделенные денежные средства были целевым образом израсходованы по итогам года полностью, качественно и своевременно», – подчеркнул Александр Гуцан.

В развёрнутом докладе глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что всего по национальным проектам в регионе в работе находятся 416 объектов, в том числе четыре детских сада, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, водозаборные сооружения в Териберке. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» реализуются два крупных проекта по ликвидации накопленного ущерба – рекультивация помётохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» и городской свалки в Дровяном.

Важным элементом повышения эффективности работы, по словам Андрея Чибиса, стало изменение подхода к мониторингу реализации проектов. Специалисты областного Проектного офиса лично проверяют, как эксплуатируются уже сданные объекты. А буквально на днях информация о ходе работ на всех объектах нацпроектов стала доступна любому гражданину онлайн на портале «Наш Север».

«Мы понимаем, что, с одной стороны, открытые данные увеличат количество сигналов по конкретным объектам. С другой стороны, эти сигналы автоматически нами будут отрабатываться, и это радикально повысит ответственность муниципальных заказчиков», – пояснил Андрей Чибис.

Назвал губернатор и ряд объективных системных проблем, которые затрудняют реализацию нацпроектов в регионе.

Первая из них – удорожание строительства, и без того недешёвого на Крайнем Севере.

«С учётом стоимости ресурсов и рабочей силы, климата и ограниченности времени себестоимость строительства у нас – 93 тысячи рублей за метр. А стоимость жилья на вторичном рынке – 67 тысяч. Понятно, что ни о какой рыночной застройке речь мы вести не можем. Мы благодарны коллегам из Минстроя и Фонда ЖКХ за инфраструктурное меню – с 2022 года мы запускаем проект реновации Больничного городка в Мурманске. Объективно тяжёлый проект, но сейчас первый дом уже в экспертизе, и в ближайшие пять лет мы будем сносить «деревяшки» и строить новое жильё. Но это не рыночная история – это бюджетные инвестиции, которые позволят изменить микрорайон», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис добавил, что решить жилищный вопрос в области призвана также программа поддержки индивидуального жилищного строительства «Свой дом в Арктике». Запустить её позволили полученные областным бюджетом дополнительные доходы, за счёт которых земельные участки под ИЖС будут обеспечены инфраструктурой.

Вторая серьёзная проблема – невозможность использовать средства Фонда реформирования ЖКХ для ремонта пустующего жилищного фонда. Такого вполне пригодного к эксплуатации, но требующего обновления жилья в муниципалитетах Мурманской области немало. Ремонтировать его и расселять туда людей из аварийного фонда гораздо дешевле, чем строить для этих целей новые дома. Эффективность такого подхода показала практика программы реновации ЗАТО. Андрей Чибис обратился к коллегам из федерального правительства с просьбой соответствующим образом откорректировать законодательство.

В числе проблем глава региона также указал меняющиеся в процессе реализации нацпроектов методики оценки результатов. По мнению Андрея Чибиса, новые критерии необходимо вводить до начала работы по проектам и обязательно обсуждать их с регионами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам заседания Совета приняты дополнительные решения, направленные на достижение целевых показателей национальных проектов в регионах Северо-Запада России и безусловное выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Детские центры и комнаты смогут получить поддержку более 29 тысяч рублей на каждого сотрудника-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 86 копеек, а доллар теряет 59 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 7000 млн киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс по изменению ставок сбора за пользование водными биоресурсами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика