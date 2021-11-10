В 2021 году в Мурманской области в рамках нацпроектов в работе находятся 416 объектов

Мурманская область участвует в 11 национальных проектах, в их рамках реализуется 45 региональных проектов, различными мероприятиями затронуты 416 различных объектов. Такие цифры привёл губернатор Андрей Чибис, выступая на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Заседание прошло 9 ноября в режиме видеоконференцсвязи. Открывая его, полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан отметил, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки ситуацию с реализацией нацпроектов в округе удалось удержать под контролем. В целом большинство из запланированных мероприятий исполняется.

«Необходимо активизировать работу, чтобы выделенные денежные средства были целевым образом израсходованы по итогам года полностью, качественно и своевременно», – подчеркнул Александр Гуцан.

В развёрнутом докладе глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что всего по национальным проектам в регионе в работе находятся 416 объектов, в том числе четыре детских сада, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, водозаборные сооружения в Териберке. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» реализуются два крупных проекта по ликвидации накопленного ущерба – рекультивация помётохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» и городской свалки в Дровяном.

Важным элементом повышения эффективности работы, по словам Андрея Чибиса, стало изменение подхода к мониторингу реализации проектов. Специалисты областного Проектного офиса лично проверяют, как эксплуатируются уже сданные объекты. А буквально на днях информация о ходе работ на всех объектах нацпроектов стала доступна любому гражданину онлайн на портале «Наш Север».

«Мы понимаем, что, с одной стороны, открытые данные увеличат количество сигналов по конкретным объектам. С другой стороны, эти сигналы автоматически нами будут отрабатываться, и это радикально повысит ответственность муниципальных заказчиков», – пояснил Андрей Чибис.

Назвал губернатор и ряд объективных системных проблем, которые затрудняют реализацию нацпроектов в регионе.

Первая из них – удорожание строительства, и без того недешёвого на Крайнем Севере.

«С учётом стоимости ресурсов и рабочей силы, климата и ограниченности времени себестоимость строительства у нас – 93 тысячи рублей за метр. А стоимость жилья на вторичном рынке – 67 тысяч. Понятно, что ни о какой рыночной застройке речь мы вести не можем. Мы благодарны коллегам из Минстроя и Фонда ЖКХ за инфраструктурное меню – с 2022 года мы запускаем проект реновации Больничного городка в Мурманске. Объективно тяжёлый проект, но сейчас первый дом уже в экспертизе, и в ближайшие пять лет мы будем сносить «деревяшки» и строить новое жильё. Но это не рыночная история – это бюджетные инвестиции, которые позволят изменить микрорайон», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис добавил, что решить жилищный вопрос в области призвана также программа поддержки индивидуального жилищного строительства «Свой дом в Арктике». Запустить её позволили полученные областным бюджетом дополнительные доходы, за счёт которых земельные участки под ИЖС будут обеспечены инфраструктурой.

Вторая серьёзная проблема – невозможность использовать средства Фонда реформирования ЖКХ для ремонта пустующего жилищного фонда. Такого вполне пригодного к эксплуатации, но требующего обновления жилья в муниципалитетах Мурманской области немало. Ремонтировать его и расселять туда людей из аварийного фонда гораздо дешевле, чем строить для этих целей новые дома. Эффективность такого подхода показала практика программы реновации ЗАТО. Андрей Чибис обратился к коллегам из федерального правительства с просьбой соответствующим образом откорректировать законодательство.

В числе проблем глава региона также указал меняющиеся в процессе реализации нацпроектов методики оценки результатов. По мнению Андрея Чибиса, новые критерии необходимо вводить до начала работы по проектам и обязательно обсуждать их с регионами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам заседания Совета приняты дополнительные решения, направленные на достижение целевых показателей национальных проектов в регионах Северо-Запада России и безусловное выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации.