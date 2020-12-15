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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 09:30

В 2021 году в Оленегорске будет реализован проект по благоустройству – победитель Всероссийского конкурса

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова совершила рабочую поездку в город Оленегорск для проверки реализации проектов по благоустройству 2020 года. Также глава ведомства обсудила с местными властями перспективы реализации работ в 2021 году.

Напомним, город Оленегорск стал победителем I этапа Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, который проводится в рамках приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда».

С привлечением федерального финансирования в следующем году должен кардинально преобразиться сквер Космонавтики. Проект предусматривает устройство проездов, дорожек, детских и спортивных площадок, здесь установят удобные скамейки и арт-объекты. Появится новое освещение и сцена у ДК «Горняк» для проведения городских праздничных мероприятий. Строители отреставрируют памятник «Покорителям Космоса».

Кроме того, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной региональной программы Мурманской области «Формирование современной городской среды» в Оленегорске будет реализован проект благоустройства территории зоны отдыха на улице Мира, 33 и 37. Она расположена рядом со школой-интернатом и общеобразовательной школой №15. Кроме того, к территории благоустройства примыкает многоквартирный дом №37 по ул. Бредова, на первом этаже которого расположен популярный магазин шаговой доступности, которым пользуются жители микрорайона. Зона отдыха пользуется популярностью у пожилых людей для прогулки на свежем воздухе и отдыха на скамейках, у молодежи – для общения после занятий в школах.

В 2020 году знаковым для Оленегорска стал проект – финалист Всероссийского конкурса в 2019 году – «Благоустройство сквера «Молодёжный». Основные проекты на объекте завершены. Обновленный сквер стал излюбленным местом отдыха горожан разного возраста. В ближайшем будущем здесь смонтируют скалодром, а для удобства жителей появится современный модульный туалет.

Помимо этого, в Оленегорске с подведомственной территорией в этом году было установлено игровое оборудование на трех детских площадках.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в следующем году установка комплекса запланирована в нп. Высокий, также детская игровая, спортивная и скейт-площадки появятся в сквере «Горняк».

«Город Оленегорск активно участвует в программах по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Мы видим, что город преображается, и самое главное, что эти перемены положительно встречены жителями города, мы видим, что обновленные объекты пользуются огромной популярностью у горожан. Это, наверное, один из главных показателей нашей совместной работы, которую мы обязательно продолжим в следующем году», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

 

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