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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.20 16:30

В 2021 году в Оленегорске откроется модельная библиотека «с северным характером»

Центральная детская библиотека Оленегорска стала победителем дополнительного конкурсного отбора Министерства культуры РФ на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году. В рамках национального проекта «Культура» учреждение получит финансовую поддержку в размере 10 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию преобразований.

Изменения затронут оснащение и организацию внутреннего пространства библиотеки – в учреждении пройдёт ремонт, будет обновлен книжный фонд и закуплена новая литература, изменится дизайн, появится современное оборудование, кроме того, сотрудники повысят свою профессиональную квалификацию.

Концепция развития детской библиотеки получила название «Морозко: библиотека с северным характером». Сказочная «родословная» Оленегорска (в окрестностях города проходили съёмки фильма-сказки Александра Роу «Морозко») вдохновила на идею создания библиотечного пространства в духе северной сказки и в то же время современного, технологичного и функционального, отвечающего запросам подрастающего поколения.

В обновленном пространстве библиотеки появятся новые зоны и площадки, предназначенные для разных видов активности:

- детская интерактивная лаборатория «Морозко» – с ресурсами для развития у детей творческих и познавательных способностей: с амфитеатром для игр и чтения, с развивающими компонентами (столом для рисования песком, наборами эбру, комплектами робототехники)для проведения мастер-классов, воркшопов, занятий в рамках кружков и клубов, с мультимедийным оборудованием для проведения видеотрансляций, виртуальных экскурсий, кинопросмотров;

- молодежная студия творческого самовыражения «Сияй!» – с фото- и видеооборудованием, а также отдельным пространством для реализации молодежных инициатив;

- событийная площадка «Краски Севера» – для проведения массовых мероприятий;

- офис-кафе – смежно расположенные мини-кафе для отдыха и неформального общения и экспресс-офис для получения сервисных услуг;

- зал краеведения «На Севере жить» – для проведения мероприятий краеведческой направленности;

- читай-зоны – для чтения и тихих занятий (рисования, настольных игр);

- конференц-зал – для тренингов, лекториев, коворкинга;

- зона интеллектуального роста – для индивидуальной работы за компьютерами с доступом к электронным информационным ресурсам;

- комната матери и ребенка – для обслуживания пользователей с маленькими детьми.

В сотрудничестве с социальными партнерами получат продолжение уже стартовавшие в учреждении краеведческие программы и проекты «#ВОленегорскеЖить», «Школа юного гида-краеведа» и «Край, похожий на зимнюю сказку». Планируется организация реальных и виртуальных экскурсий по городу и региону, проведение профориентационных ток-шоу с успешными земляками – представителями разных профессий. Молодые люди получат возможность воплощать свои идеи в творчестве, визуальном искусстве, видеоблогинге, фотографии, стендапе, волонтерстве и других интересных им сферах деятельности, выступать в роли спикеров, обмениваться опытом, при этом организуя и активизируя вокруг себя сообщество таких же увлеченных, но пока разобщенных сверстников. Библиотека поможет активнее вовлечь в культурную жизнь всех жителей города и станет катализатором развития событийного туризма в Оленегорске.

Как сообщает региональное  Министерство культуры, создание модельных библиотек – важная часть национального проекта «Культура». С 2019 года уже шесть учреждений в четырех муниципалитетах – Мурманске, ЗАТО Александровск (Гаджиево), Апатитах и Мончегорске – благодаря нацпроекту превратились в современные интеллектуальные центры. В декабре этого года модельная библиотека появится и в Ловозере. А 2021 году к модельным, помимо Центральной детской библиотеки в Оленегорске, присоединится и Центральная детская библиотека им. С.В. Михалкова в Североморске. В целом на создание модельных библиотек в 2019-2020 гг. Мурманская область уже получила из федерального бюджета 40 млн рублей.

Комментарии

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