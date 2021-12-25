В 2021 году в рамках нацпроекта ряд муниципальных дорог отремонтировали по просьбам мурманчан

Завершился сезон дорожных ремонтов 2021 года, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за год в регионе было обновлено около 95 километров асфальта. Это на 58% больше, чем было сделано в прошлом году.

В агломерации «Мурманская», куда входят города Мурманск и Кола, ряд объектов был отремонтирован по просьбам жителей.

Напомним, в 2020 году в Мурманске прошёл проект «Дороги Мурманска», в рамках которого собирались мнения жителей областного центра о том, какие из муниципальных дорог требуют ремонта в первую очередь. Ряд предложений вошёл в план 2021 года, и дороги были отремонтированы.

Так, выполнен ремонт дороги по улице Трудовых резервов, которая ведет к детским садам №97 и №154 и Школе олимпийского резерва №13. Кроме того, жители Мурманска жаловались на колейность дороги вдоль железнодорожного вокзала. Данный участок улицы Коминтерна от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов также был включен в план и отремонтирован в 2021 году.

Ещё одна дорога вызывала беспокойство горожан: мурманчане отмечали, что по улице Кирпичной было трудно добраться к детской поликлинике №5, особенно тяжело приходилось мамам с колясками. Это обращение также было взято в работу, и на дороге появилось новое дорожное покрытие.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего в этом году в рамках дорожного нацпроекта было отремонтировано 38 автомобильных дорог по плану 2021 года и ещё 9 – из плана нацпроекта на следующий год. Ремонты проводились на региональных улицах и в агломерации «Мурманская».