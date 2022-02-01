В 2021 году в рамках нацпроекта в регионе было переселено 646 человек из аварийного жилья

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было переселено 646 человек из аварийного жилого фонда. О результатах работы вчера рассказала на заседании правительства Мурманской области первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«В 2019 году правительство региона взяло на себя обязательства расселить до 1 сентября 2025 года все аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. Речь идёт о 303 аварийных домах общей площадью 98,406 тысячи квадратных метров, где проживают 5497 человек. На сегодняшний день расселено уже 35841,02 квадратных метров жилья, переселено 1807 человек, что составляет 135% от целевого показателя, установленного для Мурманской области федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», – отметила Оксана Демченко.

В 2021 году было фактически расселено 13,4 кв. метров аварийного жилья, из которого переехало 650 человек. Ряду собственников квартир в аварийных домах была предоставлена выплата за изымаемые жилые помещения, для других приобретено жилье у застройщиков во введенных многоквартирных домах в Мурманске на улице Копытова и Мурмашах на улице Кайкова, а также на вторичном рынке жилья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для расселения аварийного жилого фонда в Мурманской области запланировано строительство трёх многоквартирных домов в трёх муниципалитетах. Заключены договоры на разработку проектной документации. Строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году.