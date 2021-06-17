VI Арктический фестиваль «Териберка» перенесён на август 2021 года19 сентября - назначена дата выборов депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.06.21 17:30

В 2021 году в регионе работы по строительству и реконструкции затронут более 100 объектов

В 2021 году в Мурманской области запланирована реализация 127 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на общую сумму 6,3 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов, государственных программ Мурманской области и реновации ЗАТО.  О ходе и текущем статусе по ключевым из них рассказал первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков.

«На 101 объекте запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм, – отметил Алексей Грачиков. – Общая сумма на эти цели составит 5,3 млрд рублей. В 2021 году подрядные организации приступили к строительству культурно-досугового центра в Минькино – объект будет сдан осенью текущего года, двум физкультурно-оздоровительным комплексам в ЗАТО г.Заозерск и г. Кандалакше, двум школ в Мурманске со сроком завершения работ в 2022 году».

Продолжаются работы по строительству 5 детских садов в Мурманске, Алакуртти, ЗАТО г. Североморск, Мурмашах, общеобразовательной школы в Североморске. Также идёт реконструкция Мурманского областного драматического театра и Мурманского областного краеведческого музея.

Введены в эксплуатацию «Быстровозводимый комплекс с плавательным бассейном» в Кольском районе и горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске, завершаются работы по объекту «Реконструкция каньонов «Мурманский областной онкологический диспансер.

«Стоит отметить, что на постоянной основе министерством проверяется ход работ на всех объектах, еженедельно проводятся заседания штаба по строительству с участием муниципальных образований и подрядных организаций», – подчеркнул замминистра.

В рамках проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ведется разработка 224 комплектов проектно-сметной документации, запланировано выполнение строительно-монтажных работ в 254 МКД по 514 видам работ на общую сумму 1718,1 млн рублей.

«В том числе в 21 МКД работы пройдут по программе «Реновация ЗАТО» на сумму 171,4 млн рублей, – отметил Алексей Грачиков. – В 8 МКД, расположенных в исторической части Мурманска, работы будут проведены за счет средств  областного бюджета на сумму 234,2 млн рублей».

По информации Министерства строительства Мурманской области, в настоящее время риски срыва реализации мероприятий в рамках утверждённого краткосрочного плана отсутствуют.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ситуация на рынке труда Мурманской области: самые востребованные работники и высокие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Легенды науки». Документальный цикл (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 47 копеек, евро снижается на 65 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика