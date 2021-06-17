В 2021 году в регионе работы по строительству и реконструкции затронут более 100 объектов

В 2021 году в Мурманской области запланирована реализация 127 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на общую сумму 6,3 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов, государственных программ Мурманской области и реновации ЗАТО. О ходе и текущем статусе по ключевым из них рассказал первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков.

«На 101 объекте запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм, – отметил Алексей Грачиков. – Общая сумма на эти цели составит 5,3 млрд рублей. В 2021 году подрядные организации приступили к строительству культурно-досугового центра в Минькино – объект будет сдан осенью текущего года, двум физкультурно-оздоровительным комплексам в ЗАТО г.Заозерск и г. Кандалакше, двум школ в Мурманске со сроком завершения работ в 2022 году».

Продолжаются работы по строительству 5 детских садов в Мурманске, Алакуртти, ЗАТО г. Североморск, Мурмашах, общеобразовательной школы в Североморске. Также идёт реконструкция Мурманского областного драматического театра и Мурманского областного краеведческого музея.

Введены в эксплуатацию «Быстровозводимый комплекс с плавательным бассейном» в Кольском районе и горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске, завершаются работы по объекту «Реконструкция каньонов «Мурманский областной онкологический диспансер.

«Стоит отметить, что на постоянной основе министерством проверяется ход работ на всех объектах, еженедельно проводятся заседания штаба по строительству с участием муниципальных образований и подрядных организаций», – подчеркнул замминистра.

В рамках проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ведется разработка 224 комплектов проектно-сметной документации, запланировано выполнение строительно-монтажных работ в 254 МКД по 514 видам работ на общую сумму 1718,1 млн рублей.

«В том числе в 21 МКД работы пройдут по программе «Реновация ЗАТО» на сумму 171,4 млн рублей, – отметил Алексей Грачиков. – В 8 МКД, расположенных в исторической части Мурманска, работы будут проведены за счет средств областного бюджета на сумму 234,2 млн рублей».

По информации Министерства строительства Мурманской области, в настоящее время риски срыва реализации мероприятий в рамках утверждённого краткосрочного плана отсутствуют.