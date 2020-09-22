В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера увеличится на 5%

Соответствующий законопроект был сегодня рассмотрен и принят в окончательной редакции депутатами Мурманской областной Думы.

Неработающим пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума, установленной в регионе, предоставляется региональная социальная доплата к пенсии. В 2021 году для пенсионеров Мурманской области её предлагается установить в размере 15066 рублей, что на 712 рублей превышает показатель 2020 года.

На сегодняшний день получателями региональной социальной доплаты к пенсии являются свыше 18 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты – 4720 рублей.

По предварительным расчётам объём средств, необходимых на выплату социальных доплат к пенсии в 2021 году, составит свыше одного миллиарда рублей.

«Проект закона важен для решения проблем пожилых людей. Сегодня в Мурманской области более 18 тысяч получателей социальной доплаты к пенсии. Необходимые средства заложены в бюджете. Это всего более 1 млрд рублей, 780 млн – федеральные средства», – сказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.