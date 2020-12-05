В 2021 году юридическую помощь бесплатно северянам будет оказывать 41 адвокат

Министерство юстиции Мурманской области и Адвокатская палата региона заключили соглашение об оказании бесплатной юридической помощи (далее – БЮП) адвокатами – участниками государственной системы БЮП на 2021 год.

В следующем году юридическую помощь бесплатно жителям Мурманской области будет оказывать 41 адвокат.

Услугу могут получить северяне, доход которых ниже величины прожиточного минимума, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-сироты и другие категории.

Помощь окажут по различным вопросам: защита прав потребителей, взыскание алиментов, предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и многим другим.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, обратиться к адвокату можно независимо от места проживания на территории региона. При необходимости адвокаты могут выезжать к гражданам, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно передвигаться, а также в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, психиатрические учреждения, в государственные учреждения стационарного обслуживания, в которых пребывают граждане пожилого возраста и инвалиды.

Подробности и список адвокатов размещены на сайте регионального Минюста по ссылке.

Соглашение заключено в рамках реализации федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».