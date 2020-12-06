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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.20 08:30

В 2021 году за счёт субсидии из областного бюджета будут заменены теплообменники в 31 многоквартирном доме в Мурманске и Кандалакше

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов проверил готовность и качество работ по замене бойлера в доме №39 на улице Книповича в столице Заполярья. Предыдущий теплообменник вышел из строя два года назад, а новый планировали установить только в 2021 год. Однако Фонд капремонта изыскал возможность провести работы раньше.

«Контракт с подрядчиком был заключен в начале августа. Был разработан проект, который прошел государственную экспертизу. В соответствии с ним было закуплено и смонтировано оборудование. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы и готовится документация в Ростехнадзор», – отметил Федор Денисов.

Новый бойлер занимает меньше места и обладает большим коэффициентом полезного действия, а современная автоматика позволит собственникам помещений сэкономить электроэнергию. При правильной эксплуатации агрегат прослужит долго.

Всего в 2020 году были запланированы работы по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту теплообменников в 18 многоквартирных домах в Мурманске, Североморске, Умбе, Оленегорске, Гаджиево и Молочном. На сегодняшний день работы выполнены в 17 домах. В Молочном установка теплообменника должна быть завершена к 25 декабря. Кроме того, из 43 многоквартирных домов, в которых запланирована замена бойлеров в 2021 году, уже заключены договоры с подрядчиками на проведение работ на 22 объектах. В 10 многоквартирных домах оборудование уже смонтировано, проводится его проверка и наладка.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2021 году за счёт субсидии из областного бюджета будут заменены теплообменники в 31 многоквартирном доме в Мурманске и Кандалакше. Фонд капитального ремонта Мурманской области уже начал процедуру отбора подрядных организаций на выполнение проектирования и ремонта бойлеров в этих домах. Договоры планируется заключить не позднее 30 декабря 2020 года.

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