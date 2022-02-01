В 2021 году жители 7 населённых пунктов региона получили новые благоустроенные общественные пространства

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Оленегорске, Мончегорске, Кандалакше, Заполярном, Гаджиево, Североморске и Ковдоре были построены новые общественные территории.

6 проектов стали победителями и один проект – финалистом Всероссийского конкурса лучших практик современной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Главными критериями отбора были степень участия граждан, востребованность территории, сохранение историко-градостроительной и природной среды, положительный социальный и экономический эффекты.

«Проекты благоустройства в Кандалакше, Оленегорске и Заполярном признаны лучшими в стране. На их реализацию Мурманская область получила из федерального центра 185 миллионов рублей. Каждый проект – успешный пример долевого участия федерального, регионального, муниципального бюджетов, крупных предприятий и малого бизнеса», – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вчера в ходе заседания правительства Мурманской области.

Благодаря такой консолидации в Заполярном благоустроили «Тропу здоровья» – спортивно-пешеходный маршрут в окрестностях городского озера, оборудованный площадками для пикников, дрессировки животных, игровыми и видовыми зонами.

В Кандалакше на месте старой набережной появилась новая. В разработке проекта «Город у Белого моря» приняли участие 9135 жителей, это треть населения города.

Концепция благоустройства сквера Космонавтики в Оленегорске так же была разработана с учётом пожеланий северян, которые захотели оживить старый район города. Проект сохранил культурный смысл сквера, при этом придал ему современный вид.

Популярными точками притяжения стали благоустроенные общественные пространства: пешеходная улица Сафонова и Приморская площадь в Североморске, Ленинградская набережная в Мончегорске, набережная озера Центрального в Гаджиево.

В Ковдоре проект благоустройства общественной территории от площади Ленина до улицы Кошица, ставший финалистом Всероссийского конкурса, был реализован за счёт средств регионального бюджета по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в населённых пунктах Мурманской области было благоустроено 17 общественных пространств. В 2022 году в 10 муниципалитетах будет создано ещё 11 новых благоустроенных территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437131/#&gid=1&pid=1