В 2021 субсидия на ремонт дорог в ЗАТО г.Североморк увеличена на 42%. Муниципалитет получит 74,4 млн рублей, что позволит отремонтировать З5 тысяч кв. метров дорожного покрытия.

«Муниципалитету, в котором выполняются задачи государственной важности, необходимо на высоком уровне обеспечить возможность передвижения внутри населенных пунктов, а также иметь качественное сообщение с региональным центром», – отметил вчера вице-губернатор Юрий Сердечкин.

За счёт субсидий в 2019 и 2020 годах в ЗАТО г. Североморск уже отремонтировано более 41 тысячи кв. метров дорожного полотна основных городских дорог.

На ещё одной значимой для муниципалитета трассе – подъезде к Североморску (Р-21 «Кола») планируется провести капитальный ремонт участка протяженность более 13 км.

«Разработка проектной документации запланирована на 2021-2022 год, а реализация на 2023-2024 год. В плане увеличить количество полос движения с 2 до 4. Проект предусматривает разделение потоков, обустройство участка автодороги стационарным электрическим освещением на всем протяжении, а также устройство тротуаров в пределах населенных пунктов», – подытожил вице-губернатор.