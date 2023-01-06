В 2022 году 1323 военнослужащих Северного флота выполнили нормативы спортивных разрядов. 42 военных спортсмена были удостоены медалей Минобороны «За отличие в соревнованиях» 1-й, 2-й и 3-й степеней.

Как заявил помощник командующего флотом по физической подготовке и спорту полковник Павел Кошкарёв, «в сравнении с 2021 годом количество военнослужащих штаба и управлений флота, улучшивших свои результаты физической подготовки, выросло более чем на семь процентов, количество хороших и отличных оценок увеличилось на 4,2 процента, а неудовлетворительных – снизилось на 2,3 процента».

В рамках 88-й спартакиады Северного флота были проведены соревнования по различным видам спорта, в том числе по девяти военно-прикладным. В их числе: зимнее офицерское троеборье, армейский гиревой рывок и армейский рукопашный бой, военное пятиборье, плавание с автоматом и другие. Первое место по итогам спартакиады среди объединений заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота.

Сборные команды Северного флота приняли участие в различных спортивных соревнованиях Военно-Морского Флота и Вооружённых Сил России. Наилучших результатов добились хоккеисты и баскетболисты, занявшие призовые места.

Отдельный морской инженерный полк Северного флота занял первое место в лыжных гонках и второе место по гиревому спорту среди всех инженерных полков Вооружённых Сил России на первом этапе спартакиады инженерных войск, проходившего в январе 2022 года на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

В чемпионате ВС РФ по гребно-парусному спорту, проходившему во Владивостоке, команда Северного флота впервые победила в гребле на 1000 метров. 8 гребцов выполнили норматив Мастеров спорта в этой дисциплине.

Как сообщает пресс-служба СФ, в 2023 году большое внимание будет уделяться поддержанию высокого уровня физической подготовки военнослужащих Северного флота, дальнейшего совершенствования горной подготовки на флоте. Проведению детских турниров и блицтурниров по различным видам сорта. Организации спортивно-массовых мероприятий в выходные и праздничные дни с привлечением допризывной молодёжи, членов семей военнослужащих и гражданского персонала.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12450547@egNews