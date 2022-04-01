В 2022 году 43 семьи Мурманской области, в которых супруги достигли возраста 36 лет, улучшат жилищные условия

В 2022 году 43 семьи Мурманской области, в которых возраст одного или обоих супругов достиг 36 лет, получат социальную выплату из областного и местного бюджетов на общую сумму 43,9 миллиона рублей. Напомним, ранее губернатор Андрей Чибис принял решение сохранить за семьями право на дальнейшее участие в государственной программе «Комфортное жильё и городская среда», даже если возраст одного или обоих супругов за время ожидания соцвыплаты достиг 36 лет.

«В этом году соответствующие свидетельства получат 8 семей из Полярных Зорей и 35 семей из города Мурманска, в которых супругам исполнится или уже исполнилось 36 лет», - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, планируется, что свидетельства на право получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям вручат уже в конце апреля.