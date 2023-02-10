В 2022 году более четырёх тысяч пациентов высокого сердечно-сосудистого риска были обеспечены лекарственными препаратами

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 2020 года в Мурманской области реализуется проект Минздрава России по льготному лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тем, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

На льготное лекарственное обеспечение пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, имеют право в течении двух лет с даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства. Бесплатное лекарственное обеспечение предоставляется пациентам, не имеющим право на набор социальных услуг (не имеющим инвалидность).

В 2022 году лекарственными препаратами были обеспечены 4109 пациентов на сумму 50,35 млн рублей.

Реализация проекта позволяет обеспечить непрерывность лечения граждан, перенесших сосудистые катастрофы и ряд операций на сосудах сердца, а также является важной мерой, направленной на снижение смертности от болезней системы кровообращения, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru