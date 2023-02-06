В 2022 году через сеть центров «Мои документы» жителям Мурманской области и юридическим лицам было оказано свыше 488 тысяч услуг

В рамках оперативного совещания 6 февраля губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что для нашего региона, обладающего большой территорией, возможность получать услуги в короткие сроки и не выезжая далеко за пределы своего населенного пункта – особенно важно.

«За прошедший год через сеть центров «Мои документы» жителям Мурманской области и юридическим лицам было оказано свыше 488 тысяч услуг, из них 4,2 тысячи – в ходе выездного обслуживания. Мы ведем системную работу по увеличению услуг, которые можно получить в формате «одного окна», а также улучшаем саму инфраструктуру МФЦ», – отметил глава региона.

Так, в прошлом году сделан капитальный ремонт отделений в Мурманске, в этом отремонтируют помещения для размещения МФЦ в Заполярном.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в регионе продолжат открывать центры цифровых компетенций, где специалисты МФЦ помогут гражданам оформить услугу в электронном виде, проведут семинары по повышению цифровой грамотности. Такие центры уже открыты в Кандалакше, Никеле, обновлено помещение в Североморске. В этом году планируется создание центров в Ковдоре, Кировске, Заозерске и Оленегорске.

Подробнее об итогах МФЦ региона на совещании рассказала заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Фото: https://gov-murman.ru