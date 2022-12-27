В 2022 году добровольцы Мурманской области посвятили волонтёрской работе свыше 60 тысяч часов

В канун нового года принято подводить итоги. Для Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений 2022-й стал первым полным годом работы, за который удалось достигнуть немалых успехов.

Так, в этом году добровольцы Мурманской области прошли 730 обучающих курсов на платформе ДОБРО.Университет, реализовали 172 проекта, стали участниками более тысячи мероприятий, отработали свыше 60 тысяч часов (почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году). Прямо сейчас они оказывают помощь на новогодних ярмарках и ёлках, реализуемых в рамках акции #МЫВМЕСТЕ, в также в поликлиниках Мурманска, снимая показания термометрии у посетителей. Число организаторов добровольческой деятельности за год выросло почти в шесть раз: с 80 до 477.

Самые активные волонтёры в течение года представляли регион на крупнейших событиях сферы добровольчества в нашей стране: Международном форуме гражданской участия #МЫВМЕСТЕ в Москве, VI Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев «Молоды душой» в Ростове-на-Дону, II Добро.Конференции в Казани и Окружном форуме добровольцев Северо-Западного федерального округа в Архангельске.

Кроме этого волонтёры Мурманской области отправлялись в другие регионы для повышения своих компетенций на стажировки программы мобильности от Ассоциации волонтёрских центров и эко-смены. Самые смелые поехали с гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ в приграничную зону специальной военной операции в Донецкую и Луганскую народные республики, Ростовскую область и Ставропольский край.

Активная работа весь год велась внутри региона: волонтёры помогли организовать и провести Всероссийский форум «Умный город», во время которого столица Кольского Заполярья одновременно принимала более 200 высокопоставленных гостей со всей страны, Арктический фестиваль «Териберка», международные соревнования по зимним видам спорта «Праздник Севера» известный так же под названием Полярная Олимпиада, парад Победы, семейный тематический фестиваль «Imandra Viking Fest» и многие другие мероприятия.

Особую гордость вызывают прошедшие 26 июня Арктический круглосуточный форум и День молодёжи. Волонтёрскому корпусу пришлось работать более 24 часов подряд. Эта помощь была оценена на самом высоком уровне: 23 декабря правительство Мурманской области за проведение Дня Молодёжи получило Всероссийскую премию «Время молодых» в номинации «Событие года».

Пожалуй, самой главной оценкой и достижением в работе волонтёров и специалистов Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений стало прохождение сертификации в Ассоциации волонтёрских центров России и присвоение звания Ресурсного центра добровольчества Мурманской области.

Подводя итоги года, нельзя не сказать о переезде центра в современное здание в Мурманске, где теперь работает пространство добра – «СОПКИ.Добро». Здесь проводятся обучения и тренинги волонтёров, мастер-классы, просмотры Добро.Кино и настольные игры. Пространство открыто не только для добровольцев – здесь регулярно проходят встречи активной молодёжи региона.

Специально для молодёжи специалистами центра организовываются всевозможные творческие и профессиональные конкурсы, осуществляется подготовка делегатов к участию в крупнейших федеральных проектах, таких как «Лига будущего», «Больше, чем работа», «Твой ход», Студенческая весна.

Отдельного внимания заслуживает патриотическая работа. Организация и привлечение молодёжи в акции в честь Дня Победы: «Огненные картины войны», «Свеча памяти», «Голос Победы», Бессмертный полк, парады под окнами ветеранов и многие другие.

Благодаря специалистам центра молодёжь Мурманской области становится активным участником всероссийских флешмобов, запущенных в интернете. Совместно сделанные видеоролики «Я-русский», «Нас не отменишь», чтение стихотворения «Родное» увидела вся страна не только в сети Интернет, но и с экранов федеральных СМИ.

Комитет молодежной политики Мурманской области, за год также реализовано множество оффлайн проектов – крупнейший из них и сыскавший популярность не только у молодёжи – «Арктик Толк». Здесь любой желающий получает возможность пообщаться со «звездой» «без купюр» узнать из первых рук истории успеха, а самое главное, найти ответ на вопрос, почему Кольское Заполярье – отличное место для карьерного и творческого старта. Первыми гостями митапа стали губернатор Андрей Чибис и телеведущий Андрей Малахов. В этом году в рамках проекта молодежь Мурманской области встречалась с известными политиками, артистами и блогерами.

В октябре состоялся форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «МолодежьВключаетСевер», участниками которого стали представители практически всех муниципалитетов региона. Спикеры рассказали о возможностях и мерах поддержки людей с ОВЗ. Специальными гостями стали самые известные ОВЗ-блогеры нашей страны из коллектива «Фортуна».

Летний флешмоб ко Дню семьи с запуском воздушных змеев в процессе подготовки перерос в семейный праздник-фестиваль. В нём поучаствовало больше четырёх сотен северян всех возрастов. В одночасье в небо над Поморской набережной Колы взмыла сотня воздушных змеев.

Фото: https://gov-murman.ru