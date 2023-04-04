В 2022 году доля муниципалитетов с благоприятной городской средой в Мурманской области составила 81% при плановом показателе 69

Минстрой России в пятый раз рассчитал индекс городской среды для российских городов. Мурманская область выполнила все поставленные в 2022 году задачи. Доля муниципалитетов с благоприятной городской средой составила 81% при плановом показателе 69. Таким образом, целевой показатель субъектом в 2022 году перевыполнен. В целом по России прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году — 13,6%.

В Мурманской области городами с высоким индексом городской среды признаны 13 муниципалитетов, против 11 при предыдущем рейтинговании.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть типов городских пространств: жильё; общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства; зелёные территории; набережные; уличная инфраструктура; общегородское пространство.

Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Максимальное количество баллов, которое может набрать город — 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

Индекс качества городской среды в Мурманской области — 209, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.