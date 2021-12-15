В 2022 году из областного бюджета в муниципалитеты будет направлено порядка 37 миллиардов рублей

Губернатор Андрей Чибис принял участие в собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», прошедшем 14 декабряс в Кольском районном Центре культуры.

Очередной съезд глав муниципальных образований региона носил особый характер. В текущем году в ряде муниципалитетов прошли выборы в органы местного самоуправления, и их возглавили новые лица. Помимо этого, членам Ассоциации предстояло избрать нового председателя, состав Правления и ревизионной комиссии.

Открывая собрание, председатель Совета, глава Полярных Зорь Максим Пухов представил новых членов Ассоциации. Ими стали вновь избранные глава Апатитов Светлана Кательникова, глава Кандалакши Елена Ковальчук, глава Оленегорска Иван Лебедев и глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

В своём приветственном слове к участникам собрания Андрей Чибис отметил принципиальную важность такой площадки, как Совет муниципальных образований.

«Мы с вами встречаемся и так, в рамках рабочих совещаний. Но Ассоциация даёт возможность пообщаться в неформальной обстановке и, во-вторых, выработать единую позицию. Хочу всех поблагодарить за то, что нет сегодня у нас муниципальных образований, которые бы не развивались. А самое главное, что приоритеты этого развития мы с вами не в кабинетах определяем, а спрашиваем у людей. Это очень эффективная практика», – подчеркнул губернатор.

Глава региона сообщил, что в следующем году, помимо специализированных программ, в муниципалитеты из областного бюджета будет направлено порядка 37 млрд рублей – на 1,6 млрд больше, чем в 2021-м.

Одной из самых ёмких статей расходов областного бюджета Андрей Чибис назвал образование. С 2019 года расходы на эту сферу в регионе выросли на 50%, и в следующем году составят 24,8 млрд рублей.

Каждый 6-й рубль расходов бюджета в грядущем году пойдёт на здравоохранение, вложения в медицину вырастут на 2 млрд рублей.

На 25 % – до 1,8 млрд рублей – увеличатся расходы на дорожную деятельность.

200 млн рублей уже выделено из областного бюджета на обновление парка автобусов и троллейбусов. В 2022 и 2023 годах субсидии на эти цели составят 800 млн рублей ежегодно.

На благоустройство в области с 2019 года направлено 5,3 млрд рублей, из них только в текущем году – 2,5 млрд. В числе самых активных в сфере благоустройства муниципалитетов губернатор назвал Мончегорск, Североморск, ЗАТО г. Заозёрск, Полярные Зори и Кольский район.

Глава региона также обратил внимание органов местного самоуправления на необходимость создания в городах и посёлках декоративной иллюминации, формирования молодёжных пространств и широкой поддержки малого бизнеса, в том числе нестационарной торговли.

Затем прошла процедура выборов председателя Ассоциации. На этот пост единогласно избран глава Кольского района Андрей Малхасян.

В числе рабочих вопросов повестки участники Ассоциации обсудили ход работ по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и вопросы проведения на территориях «гаражной амнистии».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подводя итоги собрания, Андрей Чибис отметил, что неформальное и тесное взаимодействие областной и муниципальной власти в рамках Ассоциации позволяет эффективнее вести совместную работу на благо северян.

«Руководители муниципалитетов каждый день ногами ходят по своим населенным пунктам. Поэтому мы очень внимательно относимся к позиции тех глав, которые действительно активно бьются за развитие своего города, посёлка, района, и стараемся им помогать», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431270/#&gid=1&pid=18