В Мурманской области утверждён порядок оказания мер поддержки семьям мобилизованных северянВ 2022 году из регионального бюджета городу Мурманску выделено более 11,8 млрд рублей
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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.22 13:45

В 2022 году из регионального бюджета городу Мурманску выделено более 11,8 млрд рублей

Администрация города Мурманска в тесном взаимодействии с правительством региона реализует широкий комплекс мероприятий по повышению качества жизни мурманчан в рамках стратегического плана «На Севере – жить. 2030» и программы «Наш Мурманск». В этом году из регионального бюджета городу Мурманску выделено более 11,8 млрд рублей - это практически в два раза больше, чем в 2019 году.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на заседании областного правительства в своем докладе глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин обозначил приоритетные направления работы: ремонт улично-дорожной сети, масштабное благоустройство общественных территорий, дворовых территорий, создание детских и спортивных площадок.

Так, реализуемый АНО «Центр городского развития Мурманской области» проект в западной части комплекса «Долина Уюта» позволит выполнить комплексное благоустройство территории, развитие пешеходных маршрутов и их связи с существующими маршрутами, устройство новых площадок и сооружений, в том числе уникальной детской площадки, для создания мультифункционального и востребованного общественного пространства.

В Мурманске стартует реализация проекта «Новая детская площадка рядом с домом». Его суть в размещении на территории многоквартирных домов новых детских игровых площадок. На 2023 год запланировано 30 новых площадок: по 10 в каждом административном округе.

Продолжится строительство объектов спорта, реконструкция объектов культуры, обновление парка техники общественного транспорта и установка новых остановочных комплексов.

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» в октябре планируется приступить к строительству школы на 500 мест на улице Советской. Строительство нового здания школы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры микрорайона Жилстрой.

Благодаря соглашению о сотрудничестве между Мурманской областью и ПАО «НОВАТЭК» в ближайшее время планируется проведение работ по реконструкции здания кинотеатра «Родина».

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Мурманске созданы пять модельных библиотек, в 2023 году появится еще одна.

Также среди важных направлений работы - переход на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе, реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива.

Губернатор Андрей Чибис обратил внимание главы администрации Мурманска на то, чтобы новые объекты благоустройства содержались надлежащим образом, необходимо сразу назначить ответственных за поддержание чистоты и технической исправности объектов.

«Скоро зима, и нужно помнить о качественной и своевременной уборке улиц, дворов и общественных территорий. При повышенном количестве осадков в эту работу надо включаться в режиме повышенной готовности», - напомнил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что необходимо максимально быстро сносить ветхие заброшенные дома, чтобы освобождать место для строительства новых объектов в Мурманске.

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