В 2022 году из регионального бюджета на обновление медицинского оборудования выделено свыше 1,8 млрд рублей

В Мурманской области медицинские учреждения продолжают оснащаться новым оборудованием. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Чибис.

«За 3 года мы закупили более 500 единиц нового медицинского оборудования, и в этом году закупаем ещё более 300. Только в 2022 году из регионального бюджета на эти цели выделили свыше 1,8 млрд рублей», – проинформировал глава региона.

В Мурманской областной клинической больнице им. Баяндина установлено новое оборудование для внутрисосудистой визуализации коронарных артерий и оценки объёмного резерва коронарного кровотока. МОКБ стало пятым лечебным учреждением в Северо-Западном федеральном округе, где есть такое оборудование.

Наиболее значимым для Мурманской областной станции переливания крови является приобретение двух аппаратов для донорского афереза, закупленных взамен изношенных 2009 года выпуска. Всего в этом году там будет обновлено 93% оборудования.

В Оленегорскую ЦГБ поставлено и введено в эксплуатацию 20 единиц оборудования, на котором оказывается медицинская помощь населению. В их числе – два наркозно-дыхательных аппарата, созданных на основе самых современных технологий, обеспечивающих безопасное и эффективное выполнение всех процедур анестезии. Также в эту больницу поставлены автоматический анализатор глюкозы и автоматический гематологический анализатор. Это позволит сократить время исследований и получать результаты более высокого качества.

В Кандалакшскую ЦРБ поставлено 14 единиц оборудования, на котором также уже оказывается медицинская помощь. В том числе гинекологическая служба оснащена новым аппаратом УЗИ-диагностики экспертного класса, – женщинам уже проведено более 500 исследований.

В Кольской ЦРБ введены в эксплуатацию 11 единиц медицинского оборудования. В их числе два новых аппарата УЗИ экспертного класса. На них провели уже почти 3 тысячи исследований.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, поставки нового медоборудования будут продолжаться до конца года, чтобы в регионе повышалось качество предоставления медицинской помощи.